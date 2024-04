Inter alla Milano Design Week, nuova iniziativa: c’è la Capsule Collection

Nuovo evento in collaborazione con l’Inter per la Milano Design Week, in corso questa settimana nel capoluogo lombardo. L’annuncio della società, dopo quello di ieri sulla sedia da regista Ginger, riguarda una Capsule Collection. Ecco di che cosa si tratta.

L’INIZIATIVA – “Inter e Highsnobiety insieme per una nuova Capsule Collection che verrà presentata in occasione della Milano Design Week 2024. Highsnobiety è una media company, nata nel 2005, che è da sempre in prima linea nella cultura giovanile in tutto il mondo, diventando un punto di riferimento per la moda e per il lifestyle. La collezione sarà lanciata durante Not In Milan, la seconda puntata della serie di attivazioni esperienziali Not In di Highsnobiety, che si svolgerà proprio in concomitanza della Milano Design Week 2024. Not In Milan è un festival multimediale di cultura che celebra il ruolo strategico di Milano in una settimana in cui è al centro del mondo e che si esprime attraverso straordinari eventi, importanti collaborazioni, contenuti esclusivi e altro ancora.

La collaborazione con l’Inter nasce per creare un connubio che enfatizzi innovazione e tradizione. La collezione comprende un cuscino e una coperta che avranno i colori iconici del club, il nero e il blu. Realizzati in Italia con un lussuoso misto lana e cotone, entrambi i pezzi presentano un logo meticolosamente intrecciato vicino alla cucitura.

Per celebrare il lancio, l’Inter ha aperto le porte di San Siro ad Highsnobiety durante Inter-Cagliari per un evento speciale che si è svolto in una delle hospitality lounge dello stadio. La collezione sarà disponibile sull’app iOS di Highsnobiety e sull’Highsnobiety Shop, oltre che nel pop-up store di Milano situato presso The Sidewalk Kitchens (Via Bonvesin de la Riva, 3, 20129 Milano MI, Italia) dal 17 al 19 aprile, dalle 8.00 alle 16.00 e dalle 18.00 alle 23.30”.

