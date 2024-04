FOTO – Inter alla Milano Design Week: ecco Ginger, collaborazione speciale

L’Inter, come già annunciato ieri, presenzia alla Milano Design Week con un proprio prodotto. Si tratta di Ginger, una sedia da regista brandizzata con logo e colori del club. Ecco la presentazione con la foto.



PRODOTTO INTER – “In occasione della Milano Design Week 2024 l’Inter colora di nerazzurro Ginger, la celebre seduta da regista targata Unopiù, in una speciale Limited Edition.

Maneggevole, leggera e pratica, il modello Ginger è un intramontabile elemento di outdoor design conosciuto e apprezzato in tutto il mondo sin dal 1989, che quest’anno farà ritorno a Milano per il Fuorisalone.

La nuova versione esclusiva si caratterizza per un look total black, l’inconfondibile struttura a X realizzata in pregiato legno teak verniciato di nero e telo ton sur ton, che ne amplifica l’eleganza, mentre le finiture metalliche in ottone impreziosiscono ulteriormente questa icona senza tempo, in un raffinato gioco di contrasto con il colore scuro della struttura, sovrastata dal cuscino imbottito in tessuto nero, che completa la poltroncina.

Sulla parte anteriore dello schienale spicca l’inconfondibile logo nerazzurro con cuciture a contrasto nella tonalità blu Inter. Il retro dello schienale riporta la scritta evocativa IM INTER IM MILANO, preziosamente ricamata sempre nella storica tonalità di blu, a celebrare il forte e indistruttibile legame della squadra con la città.

I ricami del logo e della scritta bilanciano cromaticamente la poltroncina Ginger e ne esaltano la personalità, in un’edizione limitata firmata anche da Inter che sarà visibile durante tutto il Fuorisalone 2024 presso lo showroom del brand Unopiù di via Pontaccio 9. Lo store, posizionato all’interno del Design District di Brera, aprirà le porte per un evento esclusivo dedicato alla celebrazione della collaborazione, in programma per venerdì 19 aprile dalle 18.30. Il prodotto è disponibile per l’acquisto dal 16 aprile tramite e-commerce e negozi Unopiù, e presso i canali ufficiali di vendita di Inter.

La collaborazione con Unopiù, che dalla fondazione nel 1978 è un punto di riferimento internazionale per il design di arredi e accessori per esterni, conferma nuovamente il percorso di crescita del brand nerazzurro nei settori del lifestyle ed entertainment”.

Fonte: inter.it