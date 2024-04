Borghi: «Inter migliore in tutto! Ecco cosa insegna la storia di Inzaghi»

L’Inter di Inzaghi è diventata Campione d’Italia a cinque giornate dalla fine del campionato e contro il Milan di Pioli in un derby diventato già storia. Borghi a DAZN tesse le lodi della squadra nerazzurra ma anche della società che ha saputo temporeggiare nel mare in tempesta

MIGLIORE IN TUTTO – L’Inter di Simone Inzaghi ha vinto il sesto derby consecutivo laureandosi Campione d’Italia. Stefano Borghi spiega come nasce il dominio: «L’Inter è stata superiore in tutto: approccio, sviluppo e conclusione. Questa non è una semplice ciliegina come ha detto Marotta, celebrare il ventesimo scudetto nel derby contro il Milan è qualcosa di più. L’Inter ha segnato di più, ha giocato meglio, ha vinto tantissimo e ha preso pochi gol. È stata nettamente migliore in tutto».

PAZIENZA – Borghi si complimenta poi con la lungimiranza della società nerazzurra: «La storia di Inzaghi all’Inter ci insegna che focalizzarsi sui momenti è superficiale, bisogna invece analizzare i percorsi. Poi nel frattempo l’Inter è arrivata in finale di Champions e ci è arrivata perché stava facendo un percorso giusto. Il campionato dello scorso anno è stato fatto con gli echi della stagione precedente mentre in Champions League è stata un’altra storia».