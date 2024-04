Milan-Inter, via al countdown! Appena partito il primo appuntamento

Comincia il vero e proprio conto alla rovescia per il derby Milan-Inter di lunedì (ore 20.45). In vista della partita decisiva per il titolo, è appena iniziato l’avvicinamento lato capolista.

SI RIPARTE – Dopo due giorni di riposo, a seguito del pareggio col Cagliari, Appiano Gentile ha appena riaperto le porte. Fra pochi minuti inizierà il primo allenamento della settimana, già con vista derby Milan-Inter. Simone Inzaghi ritrova la squadra, con cinque giorni per arrivare pronto alla partita che – se vinta – darebbe l’aritmetica del titolo.

SQUADRA PRONTA – Al momento non ci sono particolari defezioni, con Lautaro Martinez e Benjamin Pavard che rientrano dalla squalifica scontata domenica sera proprio per farsi trovare pronti per Milan-Inter. Rispetto al Cagliari, ci sono i vari Juan Guillermo Cuadrado e Stefan de Vrij che avranno una settimana in più di lavoro sulle gambe per migliorare la loro forma fisica. Anche se è difficile pensare che possano essere titolari. Come informa Andrea Paventi, in collegamento proprio da Appiano Gentile per Sky Sport 24, fra gli ultimi giocatori che hanno appena varcato il cancello della Pinetina c’è Hakan Calhanoglu, per il quale il derby avrà senza dubbio un sapore speciale.

ATTESA AGGIUNTIVA – L’Inter arriva alla stracittadina contro il Milan potendo avere la partita di lunedì come unico obiettivo. Questo a differenza dei rossoneri, che hanno invece domani alle 21 il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Un altro derby, all’Olimpico contro la Roma, dopo aver perso 0-1 al Meazza giovedì prossimo. Stefano Pioli, che parlerà alle 18.45 in conferenza stampa assieme a Rafael Leao, potrà quindi concretamente pensare a Milan-Inter solo da venerdì, avendo due giorni in meno rispetto alla ripresa di Inzaghi. Chissà che non possa essere un fattore, fra i tanti per una partita che si preannuncia ancor più decisiva rispetto al solito.