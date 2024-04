Lautaro Martinez, che numeri contro il Milan! Un dato fa sorridere

Lautaro Martinez, scontata la squalifica, è pronto a tornare in campo contro il Milan. I numeri contro i rossoneri sono positivi: uno in particolare fa sorridere

NUMERI – Lautaro Martinez, dopo un match di risposo forzato, tornerà a disposizione di Inzaghi per il derby contro il Milan. I numeri del capitano dell’Inter nelle sfide contro i “cugini” sono estremamente positivi: in 15 incontri, fra tutte le competizioni, l’argentino ha centrato 10 vittorie, con 2 pareggi e 3 sconfitte. Anche il dato sui gol segnati è eloquente: 8 gol segnati e ben 3 assist. Ed è proprio il dato dei gol a far “sorridere”: spesso i detrattori dell’argentino si attaccano al fatto che il “Toro” non sia decisivo nei big match. Ma il solo dato dei gol segnati nel derby basta a smontare qualsiasi fantasiosa teoria.

ULTIMO STEP – Un altro successo contro i rossoneri per Lautaro Martinez sarebbe storico: significherebbe scudetto per l’Inter, il primo da capitano. Possibile migliorare anche il dato sui gol con il “Toro” a sole due reti dalla doppia-cifra di gol nelle stracittadine. Ma il focus principale è sullo scudetto: quando arriverà la vittoria matematica sarà Lautaro l’incaricato ad alzare il trofeo, in qualità di capitano, nell’ultima giornata in casa per i nerazzurri (il 19 maggio contro la Lazio, ndr).