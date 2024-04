Pardo: «Inter, 9/10 con l’Atlético Madrid passavi! Ora opportunità»

L’Atlético Madrid ha eliminato l’Inter, ma non è andato molto avanti: ieri il Borussia Dortmund l’ha sbattuto fuori. Pardo, da Tutti Convocati su Radio 24, mostra un rammarico in più per i nerazzurri da questa Champions League.

ANDATA MALE – L’Atlético Madrid ieri ha perso 4-2 a Dortmund e abbandonato il torneo dove aveva eliminato l’Inter. Il commento di Pierluigi Pardo: «Il Cholismo è morto e risorto più volte. È un’occasione persa: era una parte di tabellone non proibitiva, anche se dico subito che non si può non rivolgere un pensiero al percorso del Milan che dal giorno del sorteggio sapevamo era difficile. Ci sono due squadre di quel girone che sono in semifinale di Champions League, poi io rimango convinto che l’Inter se si rigiocasse altre dieci volte nove su dieci passa il turno contro l’Atlético Madrid. Però intanto l’ha passato l’Atlético Madrid, che ieri è uscito col Borussia Dortmund».

IL RAMMARICO – Per Pardo l’Inter deve comunque lasciare alle spalle la Champions League, visto che adesso è roba altrui: «Alla fine i risultati vanno letti e vanno accettati. È chiaro che adesso c’è una bella opportunità, soprattutto per il PSG. Probabilmente da underdog giocherà la finale, anche se deve battere il Borussia Dortmund che ieri con l’Atlético Madrid ha dimostrato una capacità non banale».