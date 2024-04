Inter, occhio alla corsia sinistra del Milan! Inzaghi ha una scelta da fare

L’Inter affronterà lunedì sera il Milan, in un derby dai mille significati. La squadra di Inzaghi dovrà prestare particolare attenzione alla catena di sinistra del Milan: il tecnico dovrà fare una scelta precisa

SFIDA – Inter e Milan, lunedì alle 20:45, daranno vita all’ultimo derby “della Madonnina” stagionale. Una stracittadina che può assumere connotati storici, visto che la squadra di Inzaghi ha la possibilità di vincere lo scudetto proprio in casa dei rossoneri. Una delle chiavi del match saranno certamente i duelli che si svilupperanno sulle corsie esterne: in particolar modo è sulla sinistra che il Milan riesce ad incidere in maniera maggiore in fase offensiva, con Theo Hernandez e Leao sempre pronti a sparigliare le carte avversarie. Fatto salvo il quasi certo impiego di Pavard da titolare, nel ruolo ti “braccetto” di destra, Inzaghi dovrà compiere una scelta, anche filosofica, sull’esterno destro da impiegare.

BALLOTTAGGIO – Il “solito” ballottaggio sarà fra Darmian e Dumfries. Difficile che nel pool delle scelte possano rientrare Buchanan, oramai stabilmente impiegato a sinistra, ed il rientrante Cuadrado. Se Inzaghi vorrà mantenere la squadra alta la scelta più ovvia sarebbe quella di impiegare l’olandese dal 1′: proprio all’andata fu uno dei protagonisti, con l’assist per il 2-0 di Thuram. Dumfries, inoltre, sarebbe capace di sfruttare al meglio le praterie che, spesso, proprio il francese si lascia alle spalle nelle sue sortite offensive. Una scelta conservativa, invece, prevederebbe l’impiego di Darmian dal 1′: il numero 36 è perfetto in fase difensiva ed ha dimostrato a più riprese di essere in grado di limitare sia Leao che Theo Hernandez. Quale scelta farà Inzaghi?