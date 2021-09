Prima Pagina IN Edicola: Dzeko notte da Lukaku. Inter, Italiano ci crede

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

C’è l’Inter, Italiano alla prova. Il big match del Franchi. L’allenatore della Fiorentina ci crede: «Possiamo metterli in difficoltà». Inzaghi deve rinunciare a Correa, sarà Dzeko-Lautaro Martinez la coppia gol.

TUTTOSPORT

Dzeko, notte da Lukaku contro Vlahovic.