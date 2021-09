Ambrosini: «Con Dzeko l’Inter non gioca come l’anno scorso. Più opzioni»

Ambrosini, fra le varie cose, individua in Dzeko uno dei cambi grossi della nuova Inter. L’ex centrocampista, ospite di DAZN per il post partita di Udinese-Napoli, parla delle varie soluzioni a disposizione di Inzaghi.

SQUADRA IN SALUTE – Massimo Ambrosini trova un’Inter di spessore: «La sensazione, vedendo le partite, è che rispetto ad Antonio Conte abbia dato più libertà nell’interpretazione di uno stesso schema. Ha giocatori diversi, per forza di cose con Edin Dzeko non puoi giocare come l’anno scorso. Ha più alternative, che cambiano la disposizione in campo. Hakan Calhanoglu è un giocatore che può avere più libertà, Stefano Sensi ritrovato ha qualità e può giocare dietro la punta. Poi la sensazione di qualità e di forza che ti danno certi giocatori salta all’occhio».