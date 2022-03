Ponciroli: «Dybala talento fuori dal comune, ma capisco la Juventus»

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ha parlato della decisione della Juventus di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala, attaccante accostato anche all’Inter.

NO RINNOVO – Queste le parole di Fabrizio Ponciroli, ospite dell’editoriale di TMW Radio, sul mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. «Dybala non rinnova? Mi dispiace tantissimo a livello personale, è un talento fuori dal comune, ma capisco la società. Non vuol dire che sia stato bocciato l’argentino, significa che la Juventus con Vlahovic ha bisogno di un altro tipo di giocatore».