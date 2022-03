Sugoni: «Dybala, Inter non può bloccarlo!» E l’agente si registra in Spagna

L’Inter affronta la pausa delle nazionali preparando la sfida con la Juventus al rientro. Paulo Dybala è il nome caldo del momento con l’argentino che lascerà la Juventus a fine anno. L’Inter è una delle contendenti ma ecco il pensiero di Alessandro Sugoni.

BLINDARE – L’Inter al rientro affronterà la Juventus in una sorta di ultima spiaggia per tenere vivo il sogno scudetto a fine anno. Il nome di Dybala, dopo la notizia che non rinnoverà con i bianconeri, tiene vivo il mercato. Ecco il pensiero di Sugoni a Sky Sport. «La notizia di Dybala era nell’aria. Le motivazioni sono di ordine vario e sparso. Con Vlahovic si è parlato di progetto tecnico ma si parla più che altro di ingaggi. Da un paio d’anni i problemi fisici di Dybala sono aumentati. Fatte tutte le valutazioni e l’ingaggio che la Juventus avrebbe dovuto dare si è arrivati a questa decisione. Dybala però non ha l’accordo con nessuna squadra. Ora comincerà il giro. L’Inter non può adesso firmare Dybala perché ha una situazione particolare con il monte ingaggi da tenere d’occhio e valutare alcune situazioni. Il suo agente si sta registrando nella Liga per valutare tutte le notizie».