Perisic, rinnovo in alto mare! Per Brozovic si attende solo ufficialità – Sky

L’Inter prepara la sfida alla Juventus del 3 aprile. Quella sfida dovrà essere assolutamente vinta dai nerazzurri per tenere vivo il sogno scudetto a fine anno. Intanto non arriva ancora il rinnovo di Marcelo Brozovic ma anche quello di Ivan Perisic fa riflettere.

RINNOVI – L’Inter nei mesi scorsi ha blindato molti calciatori: Dimarco, Lautaro Martinez, Barella ma anche la dirigenza in toto. Non arriva ancora l’annuncio del rinnovo di Marcelo Brozovic invece con il quale però l’accordo è stato raggiunto e manca davvero solo l’ufficialità. Situazione diversa per Perisic. Secondo Alessandro Sugoni a Sky Sport la situazione tra i due croati è completamente diversa con il rinnovo di Perisic che, al momento, è in alto mare. L’Inter in qualsiasi caso si è già coperta in quel ruolo prendendo a gennaio Robin Gosens dall’Atalanta.

Fonte: Sky Sport