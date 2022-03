de Vrij, fondamentale il suo recupero per la Juventus e non solo

L’Inter ha bisogno dei tre punti al rientro contro la Juventus. I nerazzurri devono vincere per tenere aperto il discorso scudetto fino alla fine della stagione. Sarà fondamentale ritrovare Stefan de Vrij in difesa con Inzaghi che punta a riaverlo contro la Juventus.

RECUPERO – Due settimane per ritrovare Stefan de Vrij. Il centrale olandese, infortunatosi contro il Liverpool, ha saltato Torino e Fiorentina e non è andato in Nazionale. L’Olanda lo ha lasciato ovviamente a Milano e ora il centrale sta lavorando per tornare in campo contro la Juventus. Senza di lui l’Inter perde soprattutto in fase di impostazione, vista anche l’assenza di Brozovic. Serve dunque che Inzaghi e il suo staff lavorino bene su de Vrij per riaverlo in campo contro la Juventus ma senza forza i tempi. Di partite da qui alla fine ce ne sono tante ancora e perderlo per tutto il finale di stagione per una ricaduta sarebbe deleterio. Le novità arriveranno nei prossimi giorni ma ovviamente il suo recupero sarebbe fondamentale in un match, esatto, fondamentale.