Gosens, fin qui poco utilizzato. Ma come si fa a rinunciare a Perisic?

L’Inter si ritrova nella sosta nazionali con le spalle al muro. Contro la Juventus al rientro servirà vincere assolutamente per tenere vivo il sogno scudetto a fine anno. Nel mercato di gennaio è arrivato Robin Gosens dall’Atalanta ma fin qui non ha trovato troppo spazio.

SPAZIO – Ancora nessuna presenza da titolare per Robin Gosens, solo spezzoni da subentrante. L’Inter nel mercato di gennaio ha acquistato la freccia tedesca dall’Atalanta ma fin qui l’esterno non si è ancora preso l’Inter di prepotenza. Ma come si può rinunciare a Ivan Perisic? Il croato è il più positivo della stagione nerazzurra con costanza, assist e rendimento. Inzaghi come può dunque panchinare Perisic per far spazio a Gosens e lanciarlo definitivamente? La soluzione sarebbe quella o di adattare Perisic in un ruolo diverso o addirittura cambiare modulo, magari adattando Perisic da trequartista alle spalle di una o due punte. Ma Inzaghi sembra molto restio nel provare soluzioni tattiche nuove. Riuscirà Gosens ad essere un fattore da qui a fine anno?