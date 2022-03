Dybala, in campo due club inglesi. Aumenta la concorrenza per l’Inter

Non sarà facile per l’Inter portare Paulo Dybala a vestire la maglia nerazzurra. Sull’attaccante argentino ci sarebbero anche due club inglesi.

INDISCREZIONE – Paulo Dybala non rinnoverà il contratto con la Juventus. La Joya lascerà dunque la Juventus al termine di questa stagione a parametro zero. Tra i club accostati all’attaccante c’è l’Inter, ma non solo. Infatti anche Manchester United e Tottenham – si legge su Sport tramite il proprio sito – sarebbero sulle tracce dell’argentino. Quindi il giocatore potrebbe finire in Premier League, anche se i suoi agenti non escludono altre alternative.

Fonte: Sport.es