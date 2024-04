Pavard insegue un obiettivo personale per tutta Inter-Torino

Benjamin Pavard gioca l’ennesima ottima gara della sua stagione in Inter-Torino (2-0). Senza riuscire però a raggiungere un suo personalissimo obiettivo.

BENJI L’INTERISTA – L’Inter 2023/24 non è una squadra, bensì una prolungazione in campo dei suoi stessi tifosi. E la festa di ieri sera lo dimostra ampiamente. Tra i più scatenati c’era sicuramente Benjamin Pavard. Che arriva a Piazza Duomo dopo l’ennesima ottima prestazione della sua stagione in Inter-Torino. In cui prova a trovare il primo gol della sua esperienza nerazzurra. Facendo (quasi) tutto tranne che il difensore.

SPINTA COSTANTE – Per tutto il corso di Inter-Torino Pavard dialoga benissimo col compagno di fascia Matteo Darmian. Scambiandosi costantemente di posizione per andare a lanciarsi in avanti, supportando la pressione offensiva dei nerazzurri. E la sua mappa dei tocchi (presa da WhoScored) lo dimostra egregiamente:

Il Torino è poco roba in fase offensiva, impensierisce Yann Sommer giusto in un paio di occasioni e nulla più. Pertanto Pavard può dedicarsi a una delle sue attività preferite: sganciarsi in avanti giocando sostanzialmente da ala aggiunta. E infatti si può vedere una grande densità di partecipazione del francese sopra la metà campo, dove arrivano 34 dei 62 tocchi totali (come si evince dal report della Lega Serie A). Che sono quasi sempre giusti, vista la precisione dell’88% sui 50 passaggi tentati. Pavard arriva al tiro solo in un’occasione, un blando tentativo al 50′, ma si vede a colpo d’occhio la sua voglia di segnare il primo gol con l’Inter. Sugellando ancor di più il suo legame con la piazza nerazzurra.