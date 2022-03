Pioli: «Scudetto Inter? Cambio le percentuali di Spalletti. Uguale al Milan»

Pioli ‘risponde’ a Spalletti in relazione alla percentuale di possibilità di vittoria della Serie A per Inter, Juventus, Milan e Napoli. A DAZN il tecnico rossonero ritiene che rossoneri e nerazzurri abbiano lo stesso margine, nonostante i sei punti di distacco.

LE PERCENTUALI – Il Milan è in testa alla Serie A, ma Stefano Pioli non si sente favorito: «Scudetto? Sono perfettamente d’accordo a metà con quello che ha detto Luciano Spalletti ieri (vedi articolo). Nel senso: le prime quattro squadre del campionato hanno ancora delle percentuali di vincere. Solo che le cambierei: noi, Inter e Napoli il 30%, la Juventus il 10%. I giocatori guardano la classifica? Sì, ho visto energia positiva per tutta la settimana».