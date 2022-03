Bennacer: «Milan a +6 sull’Inter? La cosa più importante è la fine»

Bennacer stasera ha deciso la vittoria del Milan per 0-1 a Cagliari (vedi articolo). Intervistato da Sky Sport, il centrocampista algerino ha parlato del distacco da Napoli (+3) e Inter (+6 con una partita in più).

LA CORSA PROSEGUE – Il Milan vince a Cagliari e si conferma in testa alla classifica in solitaria. A decidere l’incontro dell’Unipol Domus è Ismael Bennacer, che dà uno sguardo alla classifica: «Tre punti di vantaggio sul Napoli e sei sull’Inter? Noi sappiamo che la cosa più importante è la fine. Quindi non possiamo dire niente. Andiamo a testa bassa e lavoriamo per fare il meglio possibile».