Mpasinkatu: «Inter KO col Sassuolo? Aiuto dal calendario! Ora Frosinone»

La sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo ha suscitato grande clamore, perché i nuovi campioni avevano perso solo all’andata e sempre coi neroverdi. Mpasinkatu, su Sportitalia Mercato, prova a dare un’analisi di come cambi la corsa salvezza.

SENZA MOTIVAZIONI – In pochi se lo sono ricordato in questi giorni, ma l’Inter ha vinto lo scudetto da due settimane. Il dirigente Malu Mpasinkatu lo fa notare, nel valutare il perché sia arrivata la sconfitta a Reggio Emilia: «L’Inter si è trovata a giocare questa partita perché il calendario ha aiutato il Sassuolo. Penso che, se fosse capitato a un’altra squadra la settimana dopo i festeggiamenti, probabilmente sarebbe capitato lo stesso. Fosse capitata a un’altra squadra era diverso».

PROSSIMO AVVERSARIO – Venerdì alle 20.45, per la terzultima giornata di Serie A, ci sarà di nuovo una partita in trasferta contro una pericolante. Ma Mpasinkatu è convinto che l’esito non sarà lo stesso di Reggio Emilia: «Cosa farà l’Inter col Frosinone? Sarebbe già la seconda sconfitta dopo la settimana. Non era la stessa squadra, veniva da una settimana di festeggiamenti. Non è che non ha mai tirato in porta: aveva segnato un gol Lautaro Martinez. È che è capitato proprio col Sassuolo, poteva essere un’altra squadra».