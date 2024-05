Oaktree intravede un dato interessante: garanzia per l’Inter – SM

Oaktree sta facendo conoscenza del mondo Inter, dopo il passaggio delle quote azionarie da Suning. Con i primi contatti che danno possibilità e ottimismo per una gestione di valore. Ne parla Sport Mediaset.

IL PASSAGGIO – Il fondo Oaktree una settimana fa a quest’ora (più o meno) annunciava di aver rilevato l’Inter da Suning. I primi sette giorni sono stati esplorativi, pur conoscendo la situazione del club dal 2021 quando aveva concesso il prestito a Steven Zhang, da ieri si è entrati nel vivo con il vertice anche con Simone Inzaghi. E non sarà certo l’ultimo, visto che per esempio il 4 giugno è attesa l’assemblea dei soci. In tanti hanno ipotizzato (per non dire sperato, tifando altre squadre…) un ridimensionamento dell’Inter con l’arrivo di Oaktree, ma le indicazioni provenienti dalla sede del club sono diametralmente opposte. Anzi: c’è qualcosa che fa sorridere e sperare.

Oaktree vede un futuro roseo per l’Inter

OCCHIO AL DATO – C’è qualcosa che può far ben sperare i tifosi: la volontà di una gestione a medio-lungo termine. I ricavi aumentati della nuova Champions League, il Mondiale per Club di giugno 2025, la possibilità di costruire il nuovo stadio e il buon momento dell’Inter sono tutti indicatori positivi. Oaktree, sottolinea Sport Mediaset, intravede una grossa crescita del valore del club che darebbe – di conseguenza – un netto guadagno in sede di cessione. Va escluso, e bisogna ribadirlo, che il fondo impoverisca un asset di tale valore, soprattutto se l’obiettivo ultimo è venderlo con degli utili. Perciò, da Oaktree, i tifosi dell’Inter devono attendersi la competitività garantita anche se i costi diminuiranno, perché di contro saranno i ricavi a salire.

Fonte: Sport Mediaset