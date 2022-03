Il Milan vince a Cagliari, basta Bennacer: Inter ora a -6. Traversa al 90’

Il Milan passa anche a Cagliari e si riprende la testa della classifica in solitaria. Decide un gol di Bennacer per lo 0-1, ora l’Inter è a -6 con una partita in meno. La corsa si fa sempre più dura.

SCAPPA VIA – A differenza dell’Inter il Milan non sbaglia. Vince 0-1 in casa del Cagliari e rimanda dietro il Napoli, staccando ancora di più i nerazzurri. Inizio di partita forte dei rossoneri, con Olivier Giroud che dopo cinque minuti fallisce lo 0-1 mandando a lato da ottima posizione. Al 12’ invece vicino al gol va Franck Kessié, con una conclusione sul palo. Un minuto dopo azione in orizzontale, liberato Brahim Diaz sulla sinistra che apre troppo il destro e manda a lato. Tre sprechi colossali del Milan, che poi cala molto ma non subisce nulla. Al 59’ la partita si sblocca: Giroud riceve spalle alla porta, serve appena fuori area Ismael Bennacer che con un sinistro al volo da posizione centrale fa secco Alessio Cragno. Il portiere del Cagliari nemmeno si muove. Per vedere un tiro in porta dei rossoblù bisogna attendere il 70’, una conclusione sbagliata di Alberto Grassi che Joao Pedro corregge verso la porta trovando però Mike Maignan. In contropiede all’83’ il Milan si divora il raddoppio con Davide Calabria, che servito da Ante Rebic solo davanti a Cragno gli tira addosso. Poi l’azione prosegue e Giroud manda sull’esterno della rete un cross da destra di Alexis Saelemaekers. Potrebbe pagare, ma gli gira sempre bene: al 90’ cross dalla destra, di testa Leonardo Pavoletti prende la traversa e sul rimpallo Razvan Marin è murato con Maignan che salva.