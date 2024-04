Xavi, incredibile dietrofront! Colpo di scena in casa Barcellona

Xavi Hernandez alcuni mesi fa aveva annunciato il suo addio in estate dal Barcellona, ma dalla Spagna parlano di un clamoroso dietrofront.

DIETROFRONT − Xavi resterà alla guida del Barcellona. Così annunciano dalla Spagna. Il tecnico dei blaugrana, che mesi fa aveva annunciato il suo addio a fine stagione, ha fatto dietrofront dopo un incontro con i vertici del club catalano. Xavi ha deciso di rispettare il suo contratto, che va in scadenza a giugno 2025. Il Barcellona, in questa stagione, è uscito ai quarti di finale di Champions League per mano del PSG. Mentre in Liga, si trova in seconda posizione e a meno 11 dal Real Madrid, dopo aver perso il Clasico domenica scorsa per 3-2.