Ibrahimovic trionfale senza motivo: «Milan? Sta andando bene!»

Ibrahimovic ha appeso gli scarpini al chiodo da poco ma è già tornato al Milan da qualche mese in veste di dirigente. L’ex attaccante svedese, ai microfoni del podcast ABTalks, parla della sua nuova esperienza rossonera in maniera fin troppo trionfale visti gli ultimi risultati

EGO E NON SOLO – Zlatan Ibrahimovic ha detto addio al calcio la scorsa stagione tra le lacrime dei suoi ex compagni rossoneri, Sandro Tonali in primis. L’ex attaccante, tra le altre anche dell’Inter, si è subito rimesso in carreggiata tornando al Milan in una nuova veste, ovvero Senior Advisor di RedBird, una sorta di braccio destro di Gerry Cardinale, presidente rossonero. Proprio di quest’ultimo ha parlato Ibrahimovic, spiegando a grandi lettere com’è andata la trattativa. In seguito, si lancia in una descrizione fin troppo trionfale dei suoi primi mesi da dirigente senza dimenticare di dare risalto al suo immenso ego.

AZZARDO – Ibrahimovic cita il grande Marlon Brando parlando del suo ritorno al Milan: «Gerry Cardinale mi ha fatto un’offerta che non potevo rifiutare. Ho accettato di smettere con il calcio e non è stato facile a causa del mio ego e di ciò che penso di me. Io penso di essere il migliore, lo sono ancora e avrei potuto proseguire, ma ho deciso di fermarmi per dare una vita migliore alla mia famiglia». Alla domanda su come sta andando questa sua nuova vita rossonera, Ibrahimovic risponde pensando probabilmente solo a se stesso visti i risultati ottenuti dalla squadra di Stefano Pioli: «Ho iniziato a lavorare con il club da tre/quattro mesi e sta andando bene. Sto bene, ho una bella vita e mi tratto bene». Un’affermazione alquanto azzardata in questo momento, ma per Ibrahimovic non esiste alcun limite.