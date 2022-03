VIDEO – Inter-Fiorentina 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Fiorentina, anticipo della trentesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL CAMPIONATO SCAPPA VIA – Inter-Fiorentina 1-1 nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A. L’Inter da sosta a sosta ha vinto appena una partita in due mesi: un rendimento disastroso. Contro la Fiorentina mezz’ora brutta, dove è più impegnato Samir Handanovic che si oppone a Nicolas Gonzalez. Poi Arturo Vidal si mangia l’1-0 su cross dalla destra, dove non becca lo specchio in piena area. Al 40’ gol annullato a Lautaro Martinez, in fuorigioco sul tiro di Denzel Dumfries deviato da Cristiano Biraghi. È invece buono il vantaggio della Fiorentina: al 50’ Gaetano Castrovilli imbuca per Gonzalez, cross basso e Lucas Torreira di destro infila la porta nerazzurra. Secondo gol consecutivo per il centrocampista, già decisivo contro il Bologna. Cinque minuti dopo però l’Inter reagisce e pareggia: cross di Ivan Perisic, irrompe Dumfries e di testa fa 1-1. La spinta dei nerazzurri c’è, ma non è così pesante come servirebbe. Su Lautaro Martinez dato e tolto un rigore col VAR, perché è lui a fare fallo su Lorenzo Venuti e non il contrario. La palla buona capiterebbe ad Alexis Sanchez all’89’, su azione manovrata, ma il suo tiro a botta sicura è salvato sulla linea da Castrovilli. E il Milan va a +6 sull’Inter con una partita in più.

