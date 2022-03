Spalletti dà i numeri: «Percentuali Scudetto? Per il valore dico 25% l’una»

In conferenza stampa, Luciano Spalletti, ha risposto alla domanda sulla percentuale Scudetto con Inter, Napoli, Milan e Juventus coinvolte. Il tecnico azzurro raziona i numeri

SCUDETTO − Spalletti fa i calcoli sulla lotta per il titolo: «C’è l’entusiasmo. Lo percepiamo, è fortissimo. Pensiamo alle ultime gare giocate in casa e come siamo arrivati allo stadio, tutto un vai e frena perché ti entrano in mezzo, l’amore trasmette sensazioni positive. Abbiamo 9 storie da raccontare e da protagonisti per i nostri tifosi, in casa e fuori come abbiamo visto a Verona. Percentuali Scudetto? Se guardiamo la classifica, chi è davanti ha più percentuale, come chi deve recuperare una partita, ma se vediamo le percentuali basate su il valore delle 4 squadre, dico 25% ciascuna».