Pioli: «Occasione persa in attesa dell’Inter? Il Milan vuole sempre vincere»

Pioli ha pareggiato 1-1 in Udinese-Milan (vedi articolo), salendo a +2 sull’Inter in attesa che i nerazzurri giochino domani col Cagliari. Intervistato da DAZN, l’allenatore rossonero ha parlato della situazione legata alla classifica.

POSSIBILE IL SORPASSO – Stefano Pioli giudica l’1-1 del Milan a Udine lato classifica: «Occasione persa in attesa di Inter, Atalanta e Napoli? Noi cominciamo tutte le partite per cercare di vincere, quando non le vinciamo non possiamo essere soddisfatti totalmente. Poi è chiaro che la partita si era messa molto male, ci sono state difficoltà, il portare a casa un risultato positivo è molto importante e un segnale di come la squadra ha voluto non perdere. Questo è un segnale molto importante. Siamo usciti dalla Champions League, ora ci sono campionato e Coppa Italia: partiamo dai piccoli obiettivi. L’anno scorso abbiamo fatto 43 punti al girone d’andata, quest’anno siamo a 39 e ci sono ancora due partite».