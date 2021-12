Ibrahimovic salva il Milan a Udine! Rossoneri a +2 in attesa di Inter-Cagliari

Udinese e Milan si sono affrontate nel diciassettesimo turno di Serie A alla Dacia Arena. Il match si è concluso sul punteggio di 1-1 grazie al pareggio di Ibrahimovic al 92′.

PARI NEL RECUPERO – Dopo l’esonero di Luca Gotti, è Gabriele Cioffi a guidare l’Udinese contro il Milan nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta contro l’Empoli, passano in vantaggio al 17′ con Beto. Il portoghese si invola verso la porta su una palla persa a centrocampo dai rossoneri, Mike Maignan respinge la prima conclusione ma la sfera rimane a disposizione dell’attaccante bianconero che insacca di sinistro sotto la traversa. La squadra di Stefano Pioli nella ripresa cerca disperatamente il gol del pareggio, rischiando di subire il raddoppio dei friulani in contropiede. Quando sembra tutto perso, ci pensa Zlatan Ibrahimovic al 92′ a salvare i suoi con una semirovesciata nel cuore dell’area. L’Udinese chiude in 10 uomini per l’espulsione di Isaac Success al 95′ e con questo 1-1 sale a 17 punti in classifica. Il Milan va invece a 39, in attesa dei match di Inter e Napoli.