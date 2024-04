Bonan: «Inzaghi competente, chimica perfetta tra società e squadra»

La conquista del ventesimo scudetto da parte dell’Inter passa soprattutto dal duro lavoro di Simone Inzaghi, passando in particolare da società e squadra. Alessandro Bonan presente dagli studi di Sky Sport ha parlato dei meriti del mister.

CHIMICA PERFETTA – Alessandro Bonan ha parlato così del lavoro svolto dal mister all’Inter: «Inzaghi è un allenatore competente e lo ha dimostrato, ma soprattutto serio. È riuscito a mantenere una grande compattezza e testa alta anche nei momenti in cui era fortemente criticato. La costruzione di questa squadra è quasi chimica, ogni elemento era messo nel posto giusto con una società con Marotta in testa, ma anche Ausilio per quanto riguarda l’esecutività del mercato, che è riuscita a portare avanti delle idee importanti e vincenti».

DOMINIO – Bonan scende nello specifico: «È legato all’organizzazione e alla modernità di questa squadra con un pizzico di classico come il reparto difensivo e lo sfruttamento del contropiede quando se ne presenta l’occasione. L’Inter è riuscita a scatenare in certe partite un contropiede fulminante, e quando riesci a trovare il tiro con pochi passaggi esprimi il massimo della potenza spettacolare di questo gioco. L’Inter si srotola come una pergamena, mi dà questa impressione quando gioca!».