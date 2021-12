FOTO – Stankovic miracoloso e il Volendam lo esalta: «Il nostro muro!»

Stankovic ormai è titolare inamovibile del Volendam e continua a mettersi in mostra con grandi interventi. Sui social, il club olandese si complimenta con il giovane portiere in prestito dall’Inter.

NUMERO UNO – Dopo essere stato fermato da qualche problema fisico di troppo, Filip Stankovic si è ripreso il posto da titolare tra i pali del Volendam e lo sta confermando a suon di grandi parate. Il classe 2002 in prestito dall’Inter sta mettendo in mostra tutto il suo talento in Olanda e la partita contro lo Jong PSV non ha fatto di certo eccezione (vedi articolo). Nella prima frazione di gioco, Stankovic si è superato deviando in angolo una punizione destinata sotto la traversa con un volo plastico. Sui propri social, il giovane portiere ha postato le immagini dell’intervento, ricevendo l’applauso del Volendam: “Il nostro muro”. Tra i commenti anche quello dell’attaccante classe 2001 dell’Inter Martin Satriano. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Filip Stankovic