VIDEO – Fiorentina-Salernitana 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Salernitana, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



IN SCIOLTEZZA – Fiorentina-Salernitana 4-0 nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. La Fiorentina stacca la Juventus e si porta in solitaria al quinto posto in classifica. Contro una Salernitana che non appare certo all’altezza i viola ci mettono però mezz’ora a sbloccare il risultato: a farlo è Giacomo Bonaventura con un gran esterno destro su pallone respinto dalla difesa campana. Un problema fisico sembra costringere Dusan Vlahovic al cambio a un passo dall’intervallo, ma l’attaccante serbo regge per il riposo. È la scelta che permette alla Fiorentina di chiudere i conti, perché proprio il numero 9 raddoppia con un potente sinistro al 51′. Non benissimo Vid Belec nella circostanza. La Salernitana prova a rimettersi in pista, ma la Fiorentina si salva con una parata di Pietro Terracciano su Simy e un gol annullato allo stesso nigeriano. All’84’ il subentrato Riccardo Sottil scappa a sinistra, crossa basso e Vlahovic fa doppietta: rete numero quindici in questa Serie A. Vlahovic al 90′ apre anche il poker, con un sinistro respinto corto da Belec che Youssef Maleh trasforma nel suo secondo centro consecutivo. Quarta vittoria nelle ultime cinque per la Fiorentina, la Salernitana è sempre più ultima e perde per la terza volta di fila.

