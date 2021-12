Inter-Cagliari, Mazzarri senza Nandez cambia formazione. Anche modulo?

Inter-Cagliari si giocherà domani alle ore 20.45. Mazzarri è privo di Nandez, fuori per problemi fisici (vedi convocati), e non è escluso che la formazione veda un modulo diverso dal suo 3-5-2 di base.

ASSENZA PESANTE – Per Inter-Cagliari di domani non ci sarà Nahitan Nandez, complice un affaticamento muscolare. Il centrocampista, peraltro obiettivo dell’Inter in chiave mercato, è una perdita chiave per i rossoblù che spesso lo hanno avuto fra i migliori in campo (tolto lo svarione con la Salernitana costato due punti quindici giorni fa). L’ex Walter Mazzarri, in conferenza stampa (vedi articolo), non ha dato nomi ma ha detto che chi sostituirà Nandez avrà altre caratteristiche. Un’opzione è Alessandro Deiola, la più scontata visto che Kevin Strootman è stato operato in settimana al ginocchio. L’altra, con Alberto Grassi e Razvan Marin sicuri, è mettere l’ex Dalbert Henrique mezzala nel classico 3-5-2 del tecnico o alto a sinistra col passaggio al 4-4-2 (già usato di recente) e Charalampos Lykogiannis terzino sinistro.

LE CERTEZZE – Pochi dubbi per il resto della formazione del Cagliari anti-Inter, nonostante Mazzarri non abbia voluto anticipare scelte. In attacco Joao Pedro, in gol in rovesciata al Torino lunedì e miglior marcatore, con l’altro ex Keita Baldé Diao. A gara in corso si vedrà anche Leonardo Pavoletti, utilizzato spesso da subentrato in stagione. Col 4-4-2 va Martin Caceres terzino destro e Raoul Bellanova più alto, altrimenti l’uruguayano terzo centrale e l’italiano esterno. Quest’ultimo, peraltro, è una delle rivelazioni rossoblù nell’ultimo mese e mezzo. Davanti ad Alessio Cragno, criticato per le ultime prove (errore grave col Torino lunedì), ci saranno Andrea Carboni e Luca Ceppitelli. Questo nonostante l’altro ex Diego Godin abbia recuperato da un infortunio, anche perché finora ha deluso. Questa la probabile formazione di Mazzarri per Inter-Cagliari: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita.