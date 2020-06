Perisic, 88 minuti nella vittoria del Bayern Monaco: Bundesliga a un passo

Condividi questo articolo

Altra partenza da titolare per Ivan Perisic e 88 minuti giocati nella sfida vinta dal Bayern Monaco per 2-1 contro il Borussia Moenchengladbach. Grazie a questa vittoria, i bavaresi sono a soli due punti dalla vittoria della Bundesliga.

VITTORIA NEL FINALE – Altra vittoria per il Bayern Monaco che, grazie al 2-1 contro il Borussia Moenchengladbach, tiene la distanza di 7 punti dal Borussia Dortmund con sole tre partite ancora da giocare. Ivan Perisic – ancora in prestito dall’Inter – è partito nuovamente titolare dopo la sfida in Coppa di Germania contro l’Eintracht Francoforte (dove ha anche trovato il gol), giocando fino all’88simo minuto, quando ha lasciato il posto a Javi Martinez. Grazie alle reti di Joshua Zirkee nel primo tempo e Leon Goretzka a pochi minuti dalla fine, i bavaresi ottengono dunque una vittoria fondamentale che li porta a un passo dall’ennesima vittoria della Bundesliga.