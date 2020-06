Moriero: “Napoli-Inter, curioso di vedere un aspetto stasera. Conte…”

Moriero è intervenuto in collegamento con Inter TV a pochi minuti dal fischio d’inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’ex centrocampista ha giocato sia per il Napoli sia per l’Inter, ma ha una preferenza per questa sera.



LA RIPRESA – Francesco Moriero, a pochi minuti da Napoli-Inter, non nasconde quanto gli sia mancato il calcio: «Mi è mancato tantissimo, veramente. Dopo tre mesi di stop non era facile, assolutamente: adesso, finalmente, si è ritornati a giocare e siamo un po’ più contenti tutti quanti. Questa sera rivedremo finalmente due squadre molto importanti, ma soprattutto la nostra Inter. Juventus-Milan? Dico la verità: l’ho vista dieci minuti, perché non sono i colori che prediligo (ride, ndr). Mi ha fatto un effetto molto strano, perché vedere lo stadio vuoto per me non è calcio. Le partite sono un’incognita: bisogna capire la testa dei giocatori e la concentrazione. Magari gli allenatori vorrebbero anche intensità, ma ora non è assolutamente facile. Non è facile rientrare in campo e giocare a ritmi altissimi: ci dobbiamo accontentare di quello che i calciatori potranno dare».

CHE PARTITA SARÀ – Moriero entra nel dettaglio di Napoli-Inter, presentando la sfida: «Ci sono due allenatori stasera che prediligono l’intensità. Vogliono vincere, lo dimostrano anche nel loro carattere. Io sono molto curioso di vedere anche l’aspetto fisico dei giocatori: questo è fondamentale, se stai bene fisicamente la testa risponde meglio. Però non ci dobbiamo dimenticare che tre mesi sono stati lunghi, in palio c’è una competizione importante. I due tecnici vorranno vincere e chiederanno il massimo dai calciatori, soprattutto Antonio Conte che conosco da bambino ed è un grintoso. Sono molto curioso di vedere l’aspetto fisico dei giocatori in questo momento. Mi auguro che vinca l’Inter, che è stata una famiglia ed è tuttora. L’allenatore è poi un mio amico: tifo Inter, è la squadra che più mi rappresenta».