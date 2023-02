Pellegatti: «Milan, primo tempo triste! Squadra snaturata. Inter…»

Carlo Pellegatti, intervenuto in collegamento nel corso della trasmissione Pressing in onda sulle reti Mediaset, ha analizzato Inter-Milan, derby terminato con il successo dei nerazzurri guidati da Inzaghi

DIFFICILE – Questa l’analisi di Carlo Pellegatti: «Questa sera è stato il primo tempo più triste e snaturato del Milan degli ultimi anni. Io a Pioli dico “Stefano, non snaturi la storia del Milan!”. Primo tempo veramente pesante per i tifosi, poi puoi perdere o prendere l’imbarcata, ma è stato contro un Inter che appena hai cercato di far qualcosa, senza creare grandi pericoli, hai capito che te la giocavi. Primo tempo veramente molto pesante».