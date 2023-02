Pistocchi: «Inter, basta il gol di Lautaro Martinez. Milan brutto, ora rischia»

L’Inter ha vinto il Derby contro il Milan con il risultato di 1-0, grazie al gol decisivo di Lautaro Martinez. Maurizio Pistocchi ha scritto questo sulla partita su Twitter.

DOMINIO – Maurizio Pistocchi ha voluto dire la sua sulla vittoria dominante dell’Inter sul Milan in campionato. Il giornalista ha scritto su Twitter: «All’Inter basta il gol di Lautaro Martinez per battere un Milan brutto che più brutto non si può. Perde la quarta partita consecutiva rinunciando da subito al suo gioco e alla sua mentalità. L’Inter domina oltre il risultato, questo Milan adesso rischia di perdere la Champions League».