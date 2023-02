Bergomi: «Lautaro Martinez impressionante! Milan? Cambiato totalmente»

Bergomi ha parlato della vittoria dell’Inter contro il Milan al Derby. Lo ‘Zio’ elogia Lautaro Martinez e critica Pioli per le scelte e i troppi cambiamenti

DUE PROTAGONISTI − Le parole di Beppe Bergomi su Lautaro Martinez e Skriniar: «Inzaghi una partita secca non la sbaglia quasi mai. La continuità di Lautaro Martinez impressionante prima aveva i suoi periodi. Ora non più. Il Milan è cambiato totalmente, è stata sempre una squadra totale, uno contro uno. Ma è cambiata tantissimo con l’Inter, posso pensare di fare dei cambiamenti ma non così totalmente. Dobbiamo sottolineare la professionalità di Skriniar, che oggi ha giocato benissimo senza difficoltà, timori». Le sue parole a Sky Calcio Club.