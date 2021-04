Pedullà anticipa i temi di Napoli-Inter di domenica sera. Il giornalista, in collegamento da Roma nel corso di “Aspettando il weekend” su Sportitalia, parla della sfida che chiuderà la trentunesima giornata di Serie A.

DOMENICA CHIAVE – Alfredo Pedullà prova a capire come si definirà la domenica che sta per arrivare in Serie A: «Da Atalanta-Juventus del pomeriggio a Napoli-Inter di sera sarà una giornata chiave. È un passaggio che può essere significativo. Sono due partite impronosticabili, sinceramente. A parte che i pronostici non sono il mio terreno preferito, ma non sto scherzando. Il Napoli in questo momento sta bene, se la interpreta non come ha fatto a Torino, aspettando, ma giocando alto e mettendo in difficoltà l’Inter come ha fatto con la Sampdoria può interpretarla con la speranza di fare risultato. Ma per me queste sono due partite impronosticabili».