Vieri: «L’Inter ora molto meglio. Col Cagliari come il Manchester City!»

Vieri vede netti miglioramenti da parte dell’Inter nel corso della seconda parte di stagione. L’ex numero 32 nerazzurro, nel corso della diretta di “Bobo TV” sul suo canale Twitch ufficiale, elogia la squadra di Conte e fa un paragone fra la sfida col Cagliari e Borussia Dortmund-Manchester City di mercoledì.

IN CRESCITA – Christian Vieri ora è convinto: «Rispetto all’anno scorso a me, da metà in poi, l’Inter piace. Gioca bene, grandi partite: molto meglio rispetto all’inizio dell’anno. Ha battuto il Milan, ha battuto la Juventus giocando un gran calcio. Rispetto a inizio anno è migliorata, ha fatto delle partite della Madonna e sta giocando bene. Poi l’Atalanta va bene, il Sassuolo va bene e il Bologna è stata una partita bruttissima. Col Cagliari per trentacinque minuti del secondo tempo il Cagliari non è mai uscito una volta dalla sua area di rigore, è come il Manchester City (mercoledì in Champions League contro il Borussia Dortmund, ndr). Antonio Conte ha un’idea, ma sta giocando molto meglio: cominciano da dietro, fanno dei bei gol».