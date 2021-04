Adani rigetta il discorso sull’Inter che gioca male e che non convince. L’ex difensore, in nerazzurro dal 2002 al 2004, durante la diretta di “Bobo TV”, sul canale Twitch ufficiale di Vieri, specifica in che cosa la squadra di Conte dovrà crescere nella prossima stagione.

MOMENTO DI PASSAGGIO – Daniele Adani non è d’accordo con chi parla di un brutto livello di calcio. L’ex difensore vede risultati fedeli: «Cosa ci sta dicendo il campionato? L’Inter fa azioni ragionate. Io non parlo dei numeri, che certificano, parlo della qualità delle azioni. Poi, quando l’Inter andrà fuori, dovrà cambiare il modo di attaccare, di pensare e di difendere».