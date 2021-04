Lombardo: «Napoli-Inter, incognita. Situazioni di vantaggio da sfruttare»

Napoli-Inter si avvicina: è in programma domenica alle ore 20.45. Marco Lombardo, giornalista del quotidiano “Il Giornale”, nel corso di “Aspettando il weekend” su Sportitalia presenta la partita.

PARTITA CHIAVE – Questa l’analisi di Marco Lombardo: «L’Inter viene da undici vittorie consecutive ma il Napoli è la squadra che ha vinto cinque delle ultime sei. Ha perso lo scontro diretto con la Juventus, ma c’è molto da vedere. Se l’Inter dovesse perdere gli interisti comincerebbero a fare i conteggi, che non sono più undici punti ma otto eccetera. Napoli-Inter è una partita davvero da incognita. Il Napoli ora gioca molto bene, rischia spesso di fare gol. Ma è anche vero che incontra la squadra che sa sfruttare le situazioni di vantaggio più delle altre. Quante partite ha vinto, anche prima del filotto, aspettando l’avversario per poi partire in velocità e fare gol? Tante».