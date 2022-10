Pedullà: «Inzaghi ha ritrovato l’Inter nel momento più basso! Già i funerali»

Pedullà commenta la vittoria dell’Inter in Champions League contro il Barcellona (vedi statistiche). Il giornalista dà sostegno a Inzaghi, denunciando, invece, la gestione societaria nerazzurra. Le sue parole in collegamento durante la trasmissione Sportitalia.

SERENITÀ – L’Inter torna a vincere, e lo fa in una speciale notte di Champions League. In merito alla partita dei nerazzurri contro il Barcellona, Alfredo Pedullà afferma: «L’Inter ha giocato di squadra. Ottenere una vittoria così ti restituisce la serenità. Perché è stata una vittoria di sofferenza e di scelte giuste anche tatticamente. Non credo che Simone Inzaghi (vedi intervista) sarebbe stato messo in discussione se avesse perso. Credo che l’Inter gli avrebbe dato ancora del tempo per altre partite. Per un allenatore è molto importante ritrovare la squadra e uscire vittorioso da una notte così. L’Inter ha interpretato bene la partita, ha saputo gestire la sofferenza per i primi venti minuti, ha scelto il momento giusto per ripartire. Inzaghi ha ritrovato l’Inter e l’ha ritrovata nel momento più basso. Quando c’erano stati già funerali e manifesti di un esonero imminente. Io sono con il mister per tutta una serie di motivi che esulano l’aspetto tecnico-tattico. Ovviamente su alcuni dettagli, come la questione portieri o le sostituzioni dopo le ammonizioni, si può non essere d’accordo e io non lo sono. Ma sono dei dettagli, rispetto a tutto quello che ha fatto. E, soprattutto, rispetto a tutto quello che ha subito, cioè cose anormali dal punto di vista organizzativo di una società».