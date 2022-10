Statistiche Inter-Barcellona: Xavi ‘ruba’ il pallone, ma in attacco termina 2 a 2

Statistiche Inter-Barcellona: i nerazzurri di Inzaghi battono i blaugrana per 1-0 in casa. Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-BARCELLONA – L’Inter vince per 1-0 contro il Barcellona in un San Siro gremito. Decisiva la magistrale rete da fuori area realizzata da Hakan Calhanoglu nel primo tempo. Il possesso palla è nettamente in favore dei catalani di Xavi con il 72%. Gli ospiti concludono 7 volte in totale contro le 5 dei padroni di casa stasera capitanati da Milan Skriniar, ma è equilibrio totale per quanto riguarda i tiri nello specchio della porta: 2 a 2.

ALTRI DATI – Dato curioso nei fuorigioco, i nerazzurri vengono infatti pescati in offside ben 7 volte, 0 gli avversari. La squadra di Simone Inzaghi batte 3 calci d’angolo, i blaugrana addirittura 13. Partita che si chiude in parità per quanto riguarda i falli commessi, 9 a testa.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 6 punti in classifica dopo 3 turni di Champions League, con 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.