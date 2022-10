Cesari: «Calhanoglu rischia il rosso! Dumfries? Al Var manca immagine»

Graziano Cesari, ospite negli studi di Pressing Champions League, ha fatto la moviola di Inter-Barcellona. L’ex arbitro ha commentato particolarmente gli episodi di Calhanoglu e Dumfries

EPISODI CORRETTI − La moviola di Cesari sulle reti annullate di Correa e Pedri: «Al 16′ ci sono le proteste dell’Inter sul contatto Correa-Garcia per fallo di mano di quest’ultimo. C’è la mano ma Lautaro Martinez è in offside che solo il mezzo automatico può risolvere. Gol annullato? Corretto. Gol di Pedri? Sembra regolare ma l’arbitro viene chiamato dal Var, c’è il braccio sinistro alto di Ansu Fati. È da annullare perché modifica le velocità del pallone».

RIGORE − Poi Cesari si concentra sull’episodio più discusso: «70′ fallo sopra le righe di Calhanoglu, giallo per il turco. Intervento molto pericoloso. Era da rosso perché il piede era molto alto. Rigore? Se Dumfries l’avesse toccata con la mano destra non c’era nessun dubbio, c’è un tentativo di andare a prenderla con la mano ma poi la ritrae. Dall’immagine che ha disposizione il Var sembra più colpo di testa, il giocatore del Barcellona vede la mano e abbassa la testa. Senza certezze non si può dare rigore. C’è però un’immagine che può non essere a disposizione del Var e in questo caso Dumfries tocca la palla col polso».