Inzaghi: «Inter, un gran segnale! Che questa vittoria sia l’inizio»

Inzaghi celebra la vittoria contro il Barcellona nell’intervista del post partita di Inter TV. L’allenatore non vuole che questo successo sia isolato e si augura che apre un filotto.

QUELLO CHE SERVIVA – Simone Inzaghi raggiante per Inter-Barcellona 1-0: «Abbiamo fatto una gara di corsa, aggressività e determinazione che ci voleva. Abbiamo incontrato un avversario fortissimo, difficilissimo da affrontare. Aver concesso solo un palo gran segnale? Assolutamente sì. Eravamo in un momento, nel secondo tempo, dove ci siamo abbassati e abbiamo perso un po’ di campo. Abbiamo sbagliato delle ripartenze per lucidità che facendole bene avremmo potuto segnare il secondo gol. Fiducia? Tanta. Prima abbiamo una partita importantissima col Sassuolo, poi il ritorno col Barcellona. Sarà difficilissima ma vogliamo fare bene, è una serata importante che volevamo regalare alla nostra società e ai nostri tifosi. Ce l’abbiamo fatta ma dev’essere l’inizio, ci deve dare tantissima autostima perché abbiamo un futuro denso e ricco di partite».