Calhanoglu: «Il gol? Prima della partita mi era stata detta una cosa»

Calhanoglu ha deciso Inter-Barcellona con il memorabile gol nel recupero del primo tempo. Il centrocampista turco, migliore in campo, ha festeggiato a Inter TV.

IL GOLEADOR – Hakan Calhanoglu valuta la nomina a migliore in campo in Inter-Barcellona: «Il premio? Per me, per la squadra e per il mister. Abbiamo dimostrato, lavorato molto bene di squadra con un carattere che serviva da tanto tempo. Una vittoria meritata, grazie ai nostri compagni che hanno lavorato molto bene in fase difensiva. Oggi c’era l’atteggiamento giusto, ringrazio anche i nostri tifosi che dalla partita con la Roma erano dietro di noi. Prima della partita mi è stato detto di tirare alla destra del portiere, che era un po’ debole su quel lato: ci ho provato ed è andata bene».