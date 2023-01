Paventi: «Inzaghi più volte sottolinea certi giudizi sull’Inter! Non gli piacciono»

Dopo Inter-Napoli da parte di Inzaghi, in conferenza stampa, è arrivata una risposta senza giri di parole ai critici (vedi articolo). Il giornalista Paventi, nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, spiega cosa non sia piaciuto all’allenatore.

LA REAZIONE – Andrea Paventi torna sulle parole della conferenza stampa post partita di Inter-Napoli: «Non è la prima volta che Simone Inzaghi in qualche modo sottolinea che certi giudizi non gli sono piaciuti tanto. Anche in rapporto alla scorsa stagione, dove sono arrivati due trofei con la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Ritiene che la critica sia legata al mancato scudetto, ai sette punti in sette partite tra febbraio e marzo e alla partita di Bologna. Gli obiettivi erano altri, l’aveva messo per scritto la società: era impensabile che l’Inter potesse lottare in alto viste le tante cessioni pesanti. Ogni tanto Inzaghi sente queste parole di scudetto già andato eccetera, invece è agli ottavi di Champions League nel girone più difficile degli ultimi anni e con la vittoria di ieri rialza l’asticella e si reinserisce nella lotta scudetto. Aver vinto due scontri diretti, Atalanta e Napoli, ha ridato nuova energia. Ma ogni tanto Inzaghi si sente pizzicato per qualche giudizio».