Sabatini, polemica a ogni costo: «Inter, col Sassuolo non una bella cosa»

Sandro Sabatini ormai ci ha abituati con i suoi discorsi anti-Inter, cercando sempre e comunque la polemica verso la squadra nerazzurra. A Radio Radio continua a calvacare l’onda della sconfitta contro il Sassuolo, paragonandola allo 0-5 di Frosinone.

IN CIABATTE – Per chi guarda le partite con il televisore accesso – che sembra scontato, ma sembra che in molti non lo facciano – è facilmente intuibile come l’Inter abbia di fatto messo in scena la stessa prestazione sia contro il Sassuolo, sia contro il Frosinone. Come dimostrano anche le formazioni iniziali (tanto che la difesa schierata da Simone Inzaghi non prevedeva nessun titolare), ma anche i cambi, che hanno visto entrare in campo a gara in corso giocatori praticamente mai utilizzati come Davy Klaassen, Juan Cuadrado e addirittura Stefano Sensi. Nonostante tutto, giocando in ciabatte, è arrivato uno 0-5 senza nemmeno dover spingere sull’acceleratore.

Inter, dal Sassuolo al Frosinone: agli italiani piace la polemica

POLEMICA A OGNI COSTO – E non per niente il giornalista Sandro Sabatini, che tutto è tranne che amichevole nei confronti dell’Inter, trova il modo di fare polemica a ogni costo anche oggi. Nel suo intervento a Radio Radio, infatti, mette a confronto le due partite: «D’accordo fare le feste, ma poi l’Inter è andata a Sassuolo che non stava in piedi. Poi ieri va a Frosinone e vince 0-5. Certo, uno poi dice che anche all’andata hanno perso con i neroverdi, e va bene. Ma io spero che non diventino decisivi quei tre punti. Perché capisco la rabbia e l’amarezza dei tifosi del Frosinone e delle altre squadre in lotta per la salvezza. Se quei tre punti diventano decisivi, non è stata una bella cosa»

È SEMPRE “CAMPIONATO FALSATO” – Insomma, se l’Inter gioca con i titolari non va bene. Se gioca con le seconde linee non va bene. Se vince non va bene. Se perde non va bene. Se pareggia non va bene. In ogni caso si trova sempre il modo di parlare di campionato falsato, di Marotta League, di VAR, della pioggia, del sole, del pallone sgonfio. Classiche reazioni di un campionato dominato che ha infastidito tanti, troppi. Che forse a un certo punto ci credevano anche, ma che sono rimasti a bocca asciutta dopo la cavalcata trionfale per la seconda stella.