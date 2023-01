Manicone: «Barella corregga alcune cose ma buona strada. Speranze Inter»

Manicone dice la sua su Barella, dal punto di vista tecnico e comportamentale. Poi parla della vittoria dell’Inter contro il Napoli e del futuro della squadra di Inzaghi. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’ex calciatore nel corso della trasmissione radiofonica Maracanà su TMW Radio.

SPERANZE – Alcune valutazioni di Antonio Manicone sull’Inter. Questo il pensiero dell’ex calciatore, intervenuto a TMW Radio: «Nicolò Barella va gestito meglio? Credo sappia già cosa debba fare. Certi giocatori devono correggere alcune cose, se li domi perdono l’istinto che è la loro forza. Barella deve correggere piccole cose, alcuni aspetti che possono dare fastidio nei comportamenti, ma mi sembra sulla buona strada. Deve esprimere energia e cattiveria. È un ragazzo intelligente. Me lo ricordo a Como, già si diceva che avrebbe fatto strada. Dopo ieri devo dire che l’Inter ha fatto una grande partita. Battere il Napoli non era semplice. Ha più volte sfiorato il gol, poi ha concretizzato nella ripresa. Dà speranze per il futuro. Anche per il discorso Champions League. Così aumenta l’autostima, nei prossimi mesi l’Inter farà molto bene, davanti ha due grandi come Edin Dzeko (vedi focus) e Romelu Lukaku. Sarà fondamentale dosare bene le energie, ci saranno tante partite. E Simone Inzaghi dovrà fare tesoro di quanto successo lo scorso anno, facendo ruotare i migliori».