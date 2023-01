Dzeko faro dell’attacco dell’Inter! Inzaghi mette da parte la ‘Lu-La’?

Edin Dzeko è l’assoluto protagonista della stagione dell’Inter. L’attaccante bosniaco è il top scorer della squadra, ed è sempre incisivo nelle gare importanti. Inzaghi metterà da parte la “Lu-La”?

DECISIVO – Edin Dzeko sta vivendo una nuova giovinezza con la maglia dell’Inter. L’attaccante bosniaco, alla soglia dei 37 anni, fa ancora la differenza ad alti livelli. Nella prima parte di stagione dei nerazzurri, complice l’assenza di Lukaku, il numero 9 si è messo l’attacco della squadra sulle spalle, trascinandola fuori da un inizio di campionato difficile. Ad oggi è lui il titolare inamovibile dell’attacco dell’Inter tanto che, Inzaghi, potrebbe pensare di accantonare la “Lu-La”.

SCELTA – La coppia d’attacco Lukaku-Lautaro Martinez ha fatto le fortune dell’Inter nella gestione Conte. Uno scudetto, ed un cammino di altissimo livello in Europa League fermatosi però contro il Siviglia in finale. Ad oggi, però, nell’Inter di Inzaghi la coppia d’oro nerazzurra non si è mai vista, se non a sprazzi. In attesa del miglior Lukaku è giusto che il tecnico riveda le gerarchie di inizio stagione: Dzeko merita la titolarità, anche a costo di “sacrificare”, a turno, uno fra “Big Rom” ed il “Toro”.