Bisseck, sorprese finite: in Frosinone-Inter ennesima conferma

Yann Bisseck è tra i migliori in campo di Frosinone-Inter (0-5). Il tedesco si conferma una risorsa preziosa per Simone Inzaghi in vista della prossima stagione.

RISORSA IMPORTANTE – Yann Bisseck è senza dubbio il giocatore il cui status è cambiato di più nell’anno della seconda stella. A inizio stagione era un oggetto misterioso, un giovane appena sbarcato in Italia per il quale si prospettava già l’idea di un prestito a gennaio. Ma a due giornate dal termine è invece un elemento molto importante della rosa, e anche Frosinone-Inter lo dimostra. Simone Inzaghi lo schiera dal 1′ (ottava presenza da titolare in Serie A) al posto di Benjamin Pavard sconfessando eventuali esperimenti. E Bisseck lo ripaga con una delle migliori prestazioni in nerazzurro.

LIBERTÀ DI AGIRE – In realtà in difesa il tedesco classe 2000 appare leggermente meno concentrato del solido, ma la pessima mira degli attaccanti del Frosinone e la bravura di Yann Sommer bastano per portare a casa l’ennesimo clean sheet. Motivo per cui Bisseck può destreggiarsi nella sua attività preferita.

PROVA SOLIDA – In Frosinone-Inter Bisseck non è tra i più coinvolti nel gioco: secondo il report della Lega Serie A tocca “solo” 46 palloni, trasformandoli in 29 passaggi con l’88% di precisione. Tuttavia il numero 31 è costantemente presente nel gioco, grazie anche ad un’ottima prova atletica: 10,314 km percorsi, secondo tra i nerazzurri dopo Kristjan Asllani (12,335). E soprattutto è paradossalmente il più pericoloso dell’Inter, con 3 tiri totali. Di cui uno che si stampa sulla trasversa al 57′, negandogli il terzo gol stagionale. Ennesima prova di sostanza per Bisseck, che getta basi importanti per la prossima stagione.